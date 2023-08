Bitteres Aus im Pokal für Fußballer des MTV Dießen

Fußballer des MTV Dießen machen zu viele einfache Fehler im Pokalspiel gegen Altenstadt. In der Kreisliga soll Samstag in Peißenberg ein Erfolgserlebnis her.

Die Fußballer des MTV Dießen musste unter der Woche im Pokal bereits die dritte Niederlage in Folge einstecken, nachdem auch die zwei vorangegangenen Partien in der Kreisliga verloren wurden und der Mannschaft dabei kein eigener Treffer gelang. Am Samstag soll in Peißenberg endlich wieder ein Erfolgserlebnis her.

„Wir sind sehr enttäuscht über das Pokal-Aus, müssen aber jetzt in der Liga unbedingt wieder gewinnen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Endspiel im Toto-Pokal des Fußballkreises Zugspitze in der Gruppe West. In Altenstadt führten die Hausherren im Pokal schon mit 3:1 zur Pause. Den ersten Gegentreffer kassierten die Gäste in der 11. Minute. In der 27. Minute erhöhte Altenstadt auf 2:0. Zwar gelang Sascha König in der 30. Minute der Anschlusstreffer, doch kurz vor der Pause konnten die Hausherren in Zwei-Tore-Abstand wieder herstellen. In der zweiten Halbzeit bekam die Mannschaft vom Ammersee noch einen Elfmeter zugesprochen, mehr als das 3:2 durch Philipp Ropers (70.) gelang aber nicht mehr.

Dießen dominiert zweite Halbzeit gegen Altstadt

„Wir sind gut in die Partie gekommen und haben die zweite Halbzeit dominiert. Wir lassen aber aktuell viele gute Chancen liegen und laden den Gegner auf der anderen Seite zum Toreschießen ein“, resümiert der Spielertrainer nach der Partie. Bitter sei das Ausscheiden auch deswegen weil bei Altenstadt diverse Leistungsträger gefehlt hätten, was die Ausgangslage für Dießen eigentlich deutlich verbessert habe, fügte er an.

Ropers hofft nun, dass sein Team am Samstag ab 14 Uhr in Peißenberg cleverer agiert. Das letzte Duell der beiden Mannschaften ist nur wenige Wochen her. Damals setzte sich das Team vom Ammersee im Pokal, ebenfalls auswärts, nach einem hart umkämpften Spiel mit 3:2 durch. In die Kreisliga-Saison sind beide Teams mit einem Sieg und zwei Niederlagen durchwachsen gestartet. „Wir wissen, dass es sehr schwer wird, wollen aber mit aller Macht zurück in die Erfolgsspur“, ist das Ziel für Ropers und seine Mannschaft klar.

Die zweite Mannschaft des MTV will nach dem verdienten Heimsieg am vergangenen Wochenende anschließend um 16:00 auch in Peißenberg drei weitere Punkte nachlegen. (chmü/AZ)

