Gelungenes Debüt für Dießens Volleyball-Nachwuchs

Der Volleyball-Nachwuchs des MTV Dießen startet erstmals bei einem Turnier. Die Mädchen schlagen sich wacker. Der Verein bietet ein Schnuppertraining an.

Erstmals nahm der Volleyball-Nachwuchs des MTV Dießen kürzlich an einem Punkteturnier des Kreises Oberbayern-West teil: Die Mädchen der U12-Mannschaft traten nach intensiver Vorbereitung mit den Trainern Josef Fürholzer und Wolfgang Mayrhofer in Dachau an und erreichten Platz sechs und 14. Insgesamt nahmen 18 Mannschaften aus sieben Vereinen teil.

Die Mannschaft Dießen 1 setzte sich aus Romy Fütterer, zehn, Marla Tlaskal, neun, und Nele von Schweinitz, acht, zusammen. In der Gruppenphase wurde das erste Spiel gegen das am Ende drittplatzierte Team von Dachau 3 deutlich verloren. Im zweiten Spiel gegen die Mannschaft der Lechrain Volleys 2 erkämpften sich die Mädchen ein Unentschieden und verpassten den zweiten Platz in der Gruppenphase knapp. In der Trostrunde gewannen sie zweimal und verloren nur das Endspiel denkbar knapp mit 1:2 Sätzen gegen Haspelmoor 2 und beendeten den ersten Spieltag mit einem guten 14. Platz.

Duo des MTV Dießen schafft es ins Viertelfinale

Clara Hofheinz, zehn, und Louisa Schuster, acht, bildeten die Mannschaft Dießen 2 und belegten in der Gruppenphase den zweiten Platz. Im folgenden Überkreuzspiel konnten sie sich klar gegen Dachau 5 behaupten und zogen ins Viertelfinale ein. Hier unterlagen sie Dachau 1, dem späteren Zweitplatzierten, und konnten sich nach einem Sieg gegen Esting und einer knappen Niederlage gegen die Lechrain Volleys 1 den sehr guten 6. Platz sichern.

Begleitet wurden die U12-Mädchen von den Trainern Wolfgang Mayrhofer und Stefan Hiebler. „Wir sind sehr stolz. Nach nur gut einem Jahr Training und keinerlei Turniererfahrung haben sie sich großartig geschlagen. Zudem sind die Mädchen als Team richtig zusammengewachsen. So darf es gerne weitergehen“, sagte Wolfgang Mayrhofer. Nach diesem erfolgreichen Start in die Saison 2022/23 freuen sich die Mannschaften des MTV Dießen auf die kommenden Turniere. Die U13-Mädchen-Mannschaft startet Mitte Dezember in ihre erste Punktspiel-Saison.

Das Volleyball-Team des MTV sucht noch Verstärkung. Mädchen der Jahrgänge 2010 bis 2015 sind eingeladen, sich zu melden und zum „Schnuppern“ vorbeizukommen: Tel. 08807/947210 (Josef Fürholzer) oder per E-Mail an g.sanktjohanser-halm@t-online.de.

