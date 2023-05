Die Dießener Fußballer sind wieder auf der Erfolgsspur

Der MTV Dießen fährt beim FC Kohlgrub einen souveränen Sieg ein. Auf dieser Leistung will man beim nächsten Heimspiel aufbauen.

Am vergangenen Samstag hat die Erste Mannschaft des MTV Dießen auswärts beim FC Bad Kohlgrub souverän mit 3:0 gewonnen. Das Team ist damit wieder zurück in der Erfolgsspur. "Der Sieg war verdient und auch auf der Leistung können wir weiter aufbauen", sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach dem Spiel.

Die ersten Minuten und Torchancen gehörten allerdings den Gastgebern aus Bad Kohlgrub. Nach einer Viertelstunde kam das Team vom Ammersee dann besser in die Partie und erspielte sich seinerseits einige Möglichkeiten. In der 25. Minute setzte sich Raphael Anklam nach Vorlage von Philipp Ropers im Duell gegen seinen Gegenspieler durch und schob den Ball am Torhüter vorbei ins lange Eck zur 1:0-Führung. Dies war auch der Pausenstand.

20 Minuten vor Schluss kommt es zu einem Doppelschlag

In der zweiten Hälfte kontrollierte der MTV das Spiel und ließ defensiv wenig zu. Nach einigen vergebenen Chancen entschieden die Dießener die Partie 20 Minuten vor Schluss durch einen Doppelschlag. Erst schweißte Alexander Neiser den Ball nach Steilpass von Sascha König zum 2:0 unter die Latte, dann erhöhte Ropers auf Zuspiel von Sebastian Kropp auf 3:0. Da die Mannschaft in der Schlussphase noch einige Tormöglichkeiten liegen ließ, war dies auch der Endstand.

"Wir wollen nächste Woche zu Hause drei weitere Punkte nachlegen", schaute Ropers schon auf das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den WSV Unterammergau.

Die Zweite Mannschaft des MTV kam im Anschluss auswärts in Oberammergau nach frühem Führungs- und spätem Ausgleichstreffer nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und empfängt am Sonntag ebenfalls Unterammergau. (AZ)

