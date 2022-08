Ammersee

Dießens Fußballer feiern klaren Sieg in Wielenbach

Die MTV-Fußballer bejubeln in Wielenbach den ersten Saisonsieg in der Kreisklasse. Der Trainer erklärt, was den Ausschlag für den Erfolg gab.

Am vierten Spieltag gewann der MTV Dießen nach drei Unentschieden zum Start in der Kreisklasse auswärts beim SV Wielenbach klar und in der Höhe verdient mit 0:4. „Wir haben uns diesen Sieg nicht nur heute, sondern auch in den letzten Wochen verdient“, bilanzierte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem Spiel. „Das Team hat diesmal über die komplette Spielzeit eine gute Leistung gezeigt“. Die Anfangsphase des Fußballspiels verlief ausgeglichen, beide Teams hatten ihre Angriffe, die Wielenbacher sogar die besseren Chancen. Der MTV wurde aber immer stärker und trafen in der 36. Spielminute nach einem schönen Spielzug und starker Vorarbeit von Sebastian Kropp durch Dominik Wagner zur 0:1-Pausenführung. Dießen nutzt Zeitstrafe gegen Wielenbach für Doppelschlag Nach dem Seitenwechsel nutzte der MTV eine zehnminütige Überzahl nach einer Zeitstrafe der Wielenbacher für einen Doppelschlag. Erst setzte sich Alexander Neiser nach einem langen Abschlag von Torwart Marcel Bischeltsrieder robust im Zweikampf durch und erhöhte mit einem schönen Heber auf 0:2, dann reagierte Sebastian Kropp nach einer Ecke von Moritz Loh und Ablage von Yannik Friedrich am schnellsten und entschied die Partie mit dem 0:3. Die Gastgeber versuchten alles, die Defensive des MTV stand aber weiterhin sicher. Auf der anderen Seite vergab die Offensive einige Konter, ehe Neiser in der Schlussphase nach einem guten Pass von Benjamin Steffes den gegnerischen Torwart umkurvte und den 0:4-Endstand erzielte. (AK) Lesen Sie dazu auch Fußball Wieder ein Remis für Dießens Fußballer in der Kreisklasse

Ammersee Fußball: Der MTV ist in der Kreisklasse gut angekommen

