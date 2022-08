Dießen

18:01 Uhr

Dießener Schütze ist nach dramatischem Finale deutscher Meister

Mit einer konzentrierten Leistung sicherte sich Maximilian Ulbrich, der in der Bundesliga Süd Luftgewehr für Dießen startet, den deutschen Meistertitel. Betreut wurde er von seiner Dießener Trainerin Lissi Stainer.

Plus Maximilian Ulbrich von der FSG Dießen siegt bei der deutschen Meisterschaft gegen die nationale Konkurrenz. Er gewinnt ein dramatisches Finale mit dem Luftgewehr.

Von Karlheinz Fünfer

Die Nummer eins beim Bundesligisten FSG Dießen ist Maximilian Ulbrich mit dem Luftgewehr schon länger. Jetzt setzte er bei den deutschen Meisterschaften in Hochbrück noch eins drauf. In einem hochdramatischen Finale holte er sich bei den Herren I mit dem Luftgewehr erstmals den Sieg in einem hochklassig besetzten Teilnehmerfeld. Der Ausgang selbst dürfte inoffiziell fast ein Weltrekord sein.

