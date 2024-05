Jubel nach spätem Treffer und deutliche Niederlage für MTV-Fußballerinnen

Gegen den Meister aus Wolfratshausen erlebt Dießen eine bittere zweite Hälfte. Beim FC Forstern läuft es besser.

Die Fußballerinnen des

MTV Dießen

starteten schwerfällig in die Partie bei Forstern und lagen schon nach fünf Minuten durch einen Alleingang von

Maria Zierer

zurück. Die Gastgeber dominierten die Anfangsphase.

Dießen befreite sich erst nach einer Viertelstunde. Bei einer Ecke flankte Zoe Klein auf Carolin Bader, die köpfte aufs lange Eck, und eine Spielerin der Gastgeberinnen kratzte den Ball von der Linie. Gleiches Bild Minuten später auf der anderen Seite. Nele Baur klärte nach einem Standard am langen Pfosten. Dießen war nun besser im Spiel. Nach schönem Zuspiel von Sophie Bauer legte sich Andrea Bichler den Ball einmal vor und traf per Aufsetzer zum 1:1. Damit nicht genug: Im Anschluss an einen Eckball eroberte Nele Baur den Ball zurück, Julia Stapff schickte wieder Andrea Bichler, die von halb links abzog, Forsterns Torfrau ließ den Ball abklatschen, Leni Bonomo staubte ab.

Im zweiten Abschnitt blieb zunächst wieder der MTV das gefährlichere Team. Zweimal setzte sich Zoe Klein über die linke Seite durch und verzog im Eins-gegen-Eins gegen Forsterns Torhüterin knapp. Nach einer unübersichtlichen Szene im eigenen Strafraum entschied der gute Schiedsrichter Markus Raßhofer auf Strafstoß für den FCF, den Rosa Knauer zum 2:2 verwandeln konnte. Es folgte eine starke Phase der Gastgeberinnen, wieder war es Maria Zierer, die einen Alleingang abschloss. Der 3:2-Vorsprung hielt bis weit in die Nachspielzeit. Bei einem Eckball für Dießen flankte Leni Bonomo auf Carolin Bader, die per Kopf zum späten Ausgleich traf.

Bereits unter der Woche kürten sich die Fußballerinnen aus Wolfratshausen in Dießen zum verdienten Meister der Bezirksoberliga. Die Gastgeberinnen trotzten dem BCF eine Halbzeit lang, hatten dann aber nichts mehr entgegenzusetzen. In der 27. Minute schnupperte der MTV Dießen sogar an der Führung. Nach einem Antritt von Kathi Hack über die linke Seite parierte Wolfratshausens Torhüterin zunächst den Schuss von Sandra Kemmelmeier, dann scheiterte Andrea Bichler im Nachschuss an der Querlatte. Beim Eckball kurz darauf war es wieder Kemmelmeier, die knapp scheiterte. Das Spiel dominierte weitestgehend der BCF Wolfratshausen, doch in der ersten Halbzeit hielt Dießens Defensive dem Druck der Gäste tapfer stand.

Im zweiten Abschnitt ging Wolfratshausen dann früh in Führung und machte den Sieg innerhalb von 20 Minuten klar. Für ein Highlight auf Dießener Seite sorgte Torhüterin Larissa Müske: Nachdem sie zunächst bei einem Gegentreffer nicht gut ausgesehen hatte, parierte Müske einen Strafstoß des BCF sensationell. Am Ende musste sich Dießen klar mit 0:5 geschlagen geben und gratulierte Wolfratshausen zur verdienten Meisterschaft. (AZ)