Der MTV Dießen ist wieder auf der Erfolgsspur

Nach der ersten Saisonniederlage vor einer Woche gegen Benediktbeuern siegen die Herren des MTV Dießen jetzt wieder.

Nach der ersten Saisonniederlage am vorherigen Spieltag trat die erste Mannschaft des MTV Dießen am Sonntag beim TSV Perchting-Hadorf an und erarbeitete sich dort einen 1:2-Auswärtssieg. „Das Team hat sowohl im Training als auch im Spiel sehr gut auf die Niederlage reagiert“, sagte MTV-Trainer Philipp Ropers nach der Partie. „Der Sieg heute war sicher mehr erkämpft als erspielt, aber insgesamt trotzdem verdient.“

In der Anfangsphase hatten die Gastgeber zwar mehr vom Spiel, die Dießener erspielten sich jedoch sowohl die erste Großchance, als auch den ersten Treffer der Partie durch einen Fernschuss von Ludwig Schranner, der sich etwas glücklich zur 0:1-Führung ins lange Eck senkte.

Mit knappem Vorsprung geht der MTV Dießen in die Pause

Kurz vor der Pause verpasste erst der MTV ein weiteres Tor, dann der TSV den Ausgleich, sodass es mit dem knappen Vorsprung in die Kabinen ging.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zerfahrener und die Atmosphäre hitziger, die Mannschaft vom Ammersee schaffte es aber lange, die Null zu halten und erhöhte nach zwei vergebenen Tormöglichkeiten in der 83. Spielminute durch einen von Ludwig Schranner sicher verwandelten Strafstoß nach Foul an Sebastian Kropp auf 0:2. Nur kurz darauf erzielte Perchting allerdings den 1:2-Anschlusstreffer und hielt die Partie damit spannend. Der MTV ließ in der Schlussphase jedoch nichts mehr zu und sicherte sich so drei wichtige Auswärtspunkte.

Am nächsten Sonntag geht es in die zweite Spielrunde

„Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns zum Abschluss der ersten Spielrunde, aber den wollen wir nächste Woche bestätigen“, blickte Ropers nach Abpfiff schon auf das nächste Auswärtsspiel am kommenden Sonntag um 15 beim FC Kochelsee-Schlehdorf zum Auftakt in die zweite Spielrunde.

Die zweite Mannschaft des MTV hatte bereits am Samstag Grund zum Jubeln und bleibt durch den ebenfalls knappen, aber verdienten 1:2-Auswärtssieg in Reichling weiter an der Tabellenspitze. (AK)