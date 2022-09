Dießen will Erfolgsserie gegen Bendediktbeuern fortsetzen

Dießen Fußballer empfangen am Sonntag in der Kreisklasse Benediktbeuren. Der Gegner hat zuletzt wenig Grund zur Freude.

Mit breiter Brust empfngen die Fußballer des MTV Dießen nach zwei Erfolgen in Folge und als ungeschlagener Tabellenführer der Kreisklasse 5 am Sonntag ab 14 Uhr den TSV Benediktbeuern am Ammersee und wollen an die vergangenen zwei Spiele anknüpfen. „Die beiden Siege in Wielenbach und gegen Andechs waren verdient und wichtig, aber wir wollen und müssen weiter punkten“, gibt MTV-Trainer Philipp Ropers die Richtung für seine Mannschaft vor.

Dießen hat vergangene Duelle gegen Benediktbeuern verloren

Das letzte Mal standen sich Dießen und Benediktbeuern in der Saison 2016/2017 gegenüber. Der MTV holte damals keinen Punkt und will das am Sonntag unbedingt ändern. In die aktuelle Spielzeit startete der TSV mit zwei Siegen, verlor die vergangenen drei Partien allerdings allesamt knapp und wird diese Negativserie beenden wollen. „In dieser ausgeglichenen Liga ist jeder Punkt entscheidend und so gehen wir jedes Spiel an“, so Ropers. er und seine Spieler wüssten um die Wichtigkeit dieses Heimspiels.

Die Zweite Mannschaft des MTV will anschließend um 16:00 gegen den TSV Rott nach dem 2:2-Unentschieden am vergangenen Sonntag wieder zurück in die Erfolgsspur finden. (AK)

