Sieg des MTV Dießen wird von schwerer Verletzung überschattet

Der Punktspielauftakt für die Fußballerinnen des MTV Dießen nach der Winterpause in der Bezirksoberliga ist geglückt. Das Team schlug daheim Wolfratshausen mit 3:1. Wolfratshausen war zunächst überlegen. Der MTV brauchte hingegen etwas. Nach einer Viertelstunde marschierte Zoe Klein mit Tempo durchs Mittelfeld und schickte Andrea Bichler, die von halbrechts abzog, der Ball knallte an den Pfosten und vom Rücken der Torhüterin ins Tor zum 1:0. Nach einer halben Stunde kam Alice Hirmer bei einer frontalen Grätsche viel zu spät und verletzte Dießens Leni Bonomo schwer am Knöchel. Hirmer sah die Rote Karte, Bonomo musste verletzt vom Platz und wird dem MTV in den nächsten Wochen fehlen. Die Gäste kamen mit der neuen Spielsituation deutlich besser zurecht. Kurz vor der Halbzeit kam Marie Arndt im Zweikampf zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Hannah Förg zum Ausgleich.

Defensive des MTV Dießen steht sicher

Im zweiten Abschnitt erwischte der MTV den besseren Start. Wieder war es Zoe Klein, die den Ball durchs Mittelfeld trieb und Sandra Kemmelmeier in Szene setzte, ihren Schuss parierte die Torhüterin, Andrea Bichler war aber zur Stelle und traf ins lange Eck zum 2:1 (55.). Weitere zehn Minuten später setzten Klein und Bichler die Defensive unter Druck, Carolin Bader schnappte sich den Ball, blieb im Eins gegen Eins vor der Keeperin eiskalt und versenkte zum 3:1. In der Schlussviertelstunde versuchten die Gäste alles, blieben aber glücklos und bissen sich an der starken MTV- Defensive die Zähne aus. So blieb es bei drei Punkten für den MTV Dießen.

Nächstes Wochenende müssen die Ammersee-Mädels am Sonntag in Eching ran, Anstoß ist um 15 Uhr. (AZ)

