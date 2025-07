Rennrad-Fahrer Alex Steffens feiert nach der WM-Qualifikation den nächsten Erfolg

Nach einem „Jahr zum Vergessen“ läuft’s wieder für den Dießener Rennrad-Fahrer Alexander Steffens (32). Erst gewann der Gründer und Chef des AS Cycling-Teams den Granfondo über 131 Kilometer in Tartu (Estland) und qualifizierte sich damit für die WM, die dieses Jahr im Oktober in Australien, in der Nähe von Melbourne, stattfindet. Dann sicherte er sich eine Sprintwertung auf seiner „Schicksalsstrecke“ in Ljubljana (Slowenien), ehe er jetzt „den überraschendsten Sieg seit langer Zeit“ feiern konnte. Und dabei sogar eine Rekord aufstellte.

Beim prestigeträchtigen Rad-Marathon Tannheimer Tal, an dem 2200 Radsportler aus 27 Nationen teilnahmen, gewann Steffens die „Königsdisziplin“ über 214 Kilometer und 3500 Höhenmeter durch Tirol und das Oberallgäu sowie über insgesamt drei Pässe. „Eigentlich gar nicht so meine Strecke, weil ich nicht gerade als Bergziege bekannt bin“, erzählt der gebürtige Starnberger. Doch mit einem taktisch klugen Rennen und dem längeren Atem holte er den Titel mit neuem Streckenrekord in 5:42:24 Stunden. „Mein Plan ging genau auf. Dieses Mal konnte ich die Berg-Experten gut ärgern“, freute sich der Dießener. Und er verrät: „Ich habe immer davon geträumt, hier einmal aufs Podium zu fahren.“

Steffens teilt sich das Rennen hervorragend ein

Das gelang dem Rennfahrer vom Ammersee dank einer bravourösen Vorstellung auf den letzten zehn Renn-Kilometern nach dem Gaichtpass. „Da konnte ich die Lücke zu den beiden Führenden, die zuvor schon zwei Minuten voraus waren, schließen - und sie dann überraschen.“ Nach der Devise „Alles oder Nichts“ attackierte Steffens das Duo 500 Meter vor dem Ziel, setzte sich in der letzten Kurve an die Spitze und überquerte die Ziellinie als Erster, drei Sekunden vor Lion Trommer (Sturmvogel Mülheim). Der dritte Rang ging an den in Kempten beheimateten Ungarn Miklos Szücs jr. „Der Fluch der letzten Jahre ist offenbar vorbei“, freut sich der wiedererstarkte Dießener. Und fügt lachend an: „Der Berg-Elefant vom Ammersee hat endlich mal wieder zugeschlagen…“

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft hat schon begonnen

Am kommenden Wochenende geht Steffens bei den bayerischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren in Leerstetten (Landkreis Roth) an den Start, sein Trainingsprogramm ist aktuell schon auf die Weltmeisterschaften ausgerichtet. Ende September geht’s nach Down Under, der teure Flug, den die Athleten selbst bezahlen müssen, ist bereits finanziert – dank einer Crowdfunding-Aktion seines Rennteams. „Eine tolle und sehr überraschende Aktion“, so der Sport- und Fitness-Kaufmann.