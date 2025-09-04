Triathlet Dominic Wimmer aus Dießen startet bei der Europa-Asien-Meisterschaft

Am Ende der Saison kommen die internationalen Brocken: Der Dießener Triathlet Dominic Wimmer hat mit der deutschen Amateur-Nationalmannschaft an der erstmals von zwei Kontinentalverbänden ausgetragenen Europa-Asien-Meisterschaft teilgenommen. In Istanbul fand ein Triathlon-Wettkampf der Superlative statt: Schwimmen im Bosporus und Radfahren über die weltbekannte und teilgesperrte Fatih-Sultan-Mehmet-Brücke mit fantastischem Ausblick und Pendeln zwischen zwei Kontinenten. Auch wenn für den Dießener nicht alles optimal lief, war es ein gelungener Saisonabschluss.

Auf zwei verschiedenen Strecken wurden die Meister ermittelt. Wimmer ging über die Olympische Distanz an den Start. Anstelle der üblichen 1500 Meter standen strömungsbedingt 2200 Meter auf dem Programm. Die Veranstalter hatten dazu eine klare Empfehlung gegeben, welche Route zu schwimmen ist, um bestmöglich von der Strömung zu profitieren. „Aber leider herrschte an diesem Tag nur sehr schwache Strömung und so hatten die vermeintlich schwächeren Schwimmer, die nah am Ufer schwammen, den Vorteil auf ihrer Seite“, berichtete der Dießener nach dem Wettkampf.

Auf der Radstrecke kämpfen die Triathleten mit Gegenwind

Nach 37 Minuten war der 42-Jährige aus dem Wasser und wechselte aufs Rad. Zunächst ging es zwei Kilometer steil bergauf, um die Schnellstraße zur Bosporus-Brücke zu erreichen. Dort wurde ein Großteil der 40 Kilometer langen Runde absolviert. Auf dem Rückweg hatten alle Athleten jedoch bergan mit Gegenwind zu kämpfen. „Aber der gigantische Ausblick von der Brücke auf den Bosporus und Istanbul hat das ordentlich entschädigt“, so Wimmer. Nach 65 Minuten hatte er den Radpart erledigt und wechselte in die Laufschuhe.

Dabei fing er sich im Eifer des Gefechts einen spitzen Dorn im Fuß ein und hatte aufgrund Steinchen in den Schuhen schnell mit blutigen Blasen zu kämpfen. „Das hat sehr wehgetan. Auf den kürzeren Wettkampfstrecken und insbesondere bei solchen Meisterschaften kann aber man nicht einfach anhalten. Da muss man dann durch und die Zähne zusammenbeißen.“ Die knapp zehn Laufkilometer legte Dominic Wimmer dennoch in 37:08 Minuten zurück. In der mit 74 Startern größten und am stärksten besetzten Altersklasse 40-44 erreichte der Dießener nach 2:24 Stunden einen guten 15. Platz.

Bei der bayerischen Meisterschaft verpasst Wimmer knapp das Podest

Zuvor hatte er bei der bayerischen Meisterschaft über die Olympische Distanz mit Rang vier einen Podestplatz knapp verpasst - dafür lief es beim zweiten internationalen Auftritt, dem Ironman 70.3 im tschechischen Hradec Kralove, sehr gut. Der Sieger des diesjährigen Ammersee-Triathlons erreichte mit Rang 13 in seiner Altersklasse und Platz 93 von rund 1100 Startern auch eine hervorragende Platzierung. „Mit diesen Resultaten kann ich am Ende der Saison sehr zufrieden sein – auch wenn hier oder da vielleicht etwas mehr drin gewesen wäre. Aber ich bin dankbar für jedes einzelne (Renn-)Erlebnis“, so Dominic Wimmer. (AZ)