Frauenfußball

17:14 Uhr

MTV-Damen starten zu Hause in die Bezirksoberliga

Plus Zu einer ungewöhnlichen Zeit treten die Fußball-Frauen des MTV Dießen im ersten Spiel in der Bezirksoberliga an. Das ist der Grund.

Von Margit Messelhäuser

Selten ist eine Fußballmannschaft froh, wenn sie abgestiegen ist – anders bei der Damenmannschaft des MTV Dießen. Am Samstag, um 11.30 Uhr, beginnt für sie und Trainer Nico Weis die neue Saison in der Bezirksoberliga. „Diese Liga hat für uns einen großen Vorteil“, so Weis, der auch erklärt, wie es zur ungewöhnlichen Anstoßzeit kommt.

