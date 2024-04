Fußball

vor 19 Min.

Bezirksliga: Der SV Raisting ist zurück in der Erfolgsspur

Plus Der SV Raisting beendet Negativserie mit 2:0 Heimerfolg gegen den Vorletzten aus Brunnthal. Am Donnerstag geht es zu Jahn Landsberg.

Von Roland Halmel

Nach drei Niederlagen in Folge gab es beim SV Raisting Redebedarf. Die Aussprache zwischen Trainer und Mannschaft in der Vorwoche zeigte auch Wirkung. Beim Heimspiel gegen den TSV Brunnthal kehrte der SVR durch einen 2:0-Sieg in die Erfolgsspur zurück. „Die Stimmung auf dem Platz war deutlich besser“, erkannte Raistings Spielertrainer Hannes Franz.

Wobei nicht alles Gold war. „Mit dem Spiel bin ich nicht wirklich zufrieden, denn es hätte auch anders laufen können“, meinte Franz zur durchwachsenen Leistung seiner Elf gegen den stark ersatzgeschwächten Vorletzten, der nur einen fitten Auswechselspieler zur Verfügung hatte. Dabei erwischten die Hausherren einen Start nach Maß. Sinan Grgic beendete mit seinem frühen 1:0 (11.), seine seit Anfang September währende Torflaute. Das Tor gab den Raistingern Sicherheit.

