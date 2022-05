Dießen kämpft gegen drei Konkurrenten um den Aufstieg

Vier Teams kämpfen kurz vor Saisonende in der A-Klasse 5 noch um den Aufstieg. Dazu gehören auch die Fußballer des MTV Dießen.. Der Trainer warnt vor dem nächsten Gegner.

Vier Spieltage vor dem Saisonende trennen den Tabellenführer und den Viertplatzierten in der A-Klasse 5 nur vier Punkte. Der Erste steigt auf, der Zweite spielt Relegation, die Plätze drei und vier gegen leer aus. Mittendrin im Aufstiegsrennen liegt der MTV Dießen. Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Erling-Andechs vergangenes Wochenende wollen sich die Dießener auf heimischem Platz rehabilitieren. Am Sonntag (14 Uhr) haben sie den Favoritenschreck MTV Berg/Würmsee II zu Gast.

„Die Niederlage war natürlich ein Rückschlag, aber jetzt heißt es für uns, nach vorn zu blicken“, sagt MTV-Coach Philipp Ropers kämpferisch. Es sei noch alles drin. Zudem treffen mit Andechs und Haunshofen zwei Konkurrenten dieses Wochenende direkt aufeinander. Das Hinspiel gegen Berg gewann Dießen mit 2:1. Mittlerweile hat das Team vom Starnberger See aber seinen Rhythmus gefunden. In der Rückrundentabelle ist Berg Dritter und liegt nur zwei Punkte hinter dem MTV. Dabei ärgerten die Berger immer wieder auch die Spitzenteams der Liga. „Wir sind gewarnt, gehen das Heimspiel aber mit dem nötigen Selbstvertrauen an“, sagt Ropers.

Für die zweite Mannschaft des MTV Dießen steht in der C-Klasse 5 das nächste Spitzenspiel an. Am Sonntag (16 Uhr) empfangen die Dießener (Platz 2) die SG Söcking/Starnberg II (Platz 3). Beide Teams trennt nur ein Punkt. Zwei Wochen nach der 0:3-Niederlage gegen Seeshaupt wollen sich die Dießener mit einem Erfolg zurückmelden.

„Den ersten Platz müssen wir wohl abhaken, aber Zweiter wollen wir auf jeden Fall werden“, sagt MTV-Coach Philipp Ropers. Das Hinspiel gewann Dießen 3:1. (ak)

