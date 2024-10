Dießen rutscht in der Kreisliga auf einen direkten Abstiegsplatz ab

Die dritte klare Niederlage in Folge, die dritte mit vier Gegentoren. Die Kreisliga-Fußballer des MTV Dießen verloren auch auswärts beim TSV Geiselbullach mit 0:4 und rutschten damit zum ersten Mal in dieser Saison auf einen direkten Abstiegsplatz. „Aktuell kassieren wir hinten einfach zu viele Gegentreffer und können uns vorn trotz einiger guter Ansätze nicht entscheidend durchsetzen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

Dießens Gegner trifft mit abgefälschter und abgerutschter Flanke

Das Team vom Ammersee hatte in der ersten Halbzeit zwar die eine oder andere brenzlige Situation zu verteidigen, hielt sich aber lange schadlos und war im Spiel. Kurz vor der Pause fanden dann erst eine abgefälschte und danach eine abgerutschte Flanke den Weg ins Dießener Tor. Direkt nach Wiederanpfiff entschieden die Gastgeber mit einem weiteren eher unglücklichen Treffer die Partie und legten bei einem von mehreren Kontern noch ein Tor zum 0:4-Endstand drauf.

„Durch die anderen Ergebnisse und unser anschließendes spielfreies Wochenende müssen wir jetzt unbedingt gewinnen“, blickte Ropers schon auf das Heimspiel am kommenden Sonntag gegen den TSV Altenstadt.

Die Reserve des MTV gewann am Sonntag in der B-Klasse auswärts beim FC Seestall nach einer guten Teamleistung verdient mit 3:0 und ist am nächsten Wochenende spielfrei.