Dießen verliert enges Spitzenspiel bei Erling-Andechs

Dießens Fußballer verlieren im Topspiel die Tabellenführung in der A-Klasse 5 an Erling-Andechs. Wie der Spielertrainer des MTV die Partie erlebt.

Es war ein enges Spiel, doch am Ende erzielte Gastgeber Erling-Andechs das entscheidende Tor im Spitzenspiel der A-Klasse 5 gegen den MTV Dießen und verdrängte diesen damit von Platz eins der Tabelle. „Die Partie war bis zum Ende umkämpft, es gab wenig Torchancen“, bilanzierte MTV-Coach Philipp Ropers nach der Begegnung. Andechs habe aber die ein oder andere Gelegenheit mehr gehabt und deshalb nicht unverdient gewonnen.

Über 200 Zuschauer verliehen dem Aufeinandertreffen der Topteams einen würdigen Rahmen. Zunächst egalisierten sich beide Mannschaften aber im Mittelfeld. Jedes Team hatte mal Phasen mit mehr Ballbesitz, ohne sich aber in der gegnerischen Hälfte festzusetzen. Die Defensivreihen standen hoch konzentriert. Folglich ging es torlos in die Kabinen.

Schiedsrichter gibt zweites Tor für Andechs nicht

In der zweiten Halbzeit zeigte sich zunächst dasselbe Bild. Dann aber schwanden zusehends die Kräfte und es bot sich der eine oder andere freie Raum. Die Gastgeber wussten das besser zu nutzen. In der 69. Spielminute staubte Toptorjäger Manuel Öhler zum 1:0 ab. Das 2:0 kurze Zeit später pfiff der gut leitende Schiedsrichter zurück. Dießen drückte in der Schlussphase noch mal. Eine klare Torchance sollte sich aber nicht ergeben.

„Das war heute ein Rückschlag für uns, aber nächste Woche greifen wir wieder an“, sagte Ropers. (ak)

