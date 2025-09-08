Drei Tests in acht Tagen: Dießens Fußballerinnen besiegen Nachwuchs von 1860 München

Dießen Mit drei Vorbereitungsspielen in acht Tagen schlossen die Frauen des MTV Dießen die Vorbereitung für die Bezirksligasaison 2025/26 ab. Am letzten Augustwochenende unterlag das Team dem Bezirksoberligisten vom FC Oberau knapp mit 0:2, vergangenen Mittwoch bezwang das Team von Coach Nico Weis den SC Pöcking mit 4:2. Und zum Abschluss der Vorbereitung besiegte der MTV am Samstag die U23 des TSV 1860 München klar mit 5:0. Höhepunkt der vergangenen Wochen war das alljährliche Sommertrainingslager in Tirol, in dem die Mannschaft von Freitag bis Sonntag nicht nur fünf intensive Trainingseinheiten absolvierte, sondern auch viel Zeit zusammen verbrachte.

In den Vorbereitungsspielen kamen alle Spielerinnen zum Einsatz, darunter die aus der U17 aufgerückten Antonia Huber, Emilia Bayerlander, Marie Hermann, Gina di Maggio und Torhüterin Hannah Moser. Mit weiteren drei U19 Spielerinnen stellt der MTV ein junges Team, umso wichtiger sind für Nico Weis seine erfahrenen Leistungsträgerinnen um Kapitänin Sophie Bauer, Zoe Klein und Andrea Bichler, die in der neuen Saison mehr Verantwortung tragen sollen. Los geht es am Sonntag um 11.30 Uhr in Freimann. (AZ)