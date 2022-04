Erfolg und Blamage für den SV Raisting

Plus Raistings Fußballer jubeln daheim gegen das Topteam aus Denklingen. Viel Frust herrscht hingegen nach dem Duell gegen den Tabellenletzten. Was die Gründe dafür sind.

Freud und Leid liegen eng beisammen. Das zeigten die beiden Spiele des SV Raisting. Erst jubelte der SVR ausgelassen über den Derbyerfolg zu Hause im Nachholspiel gegen Denklingen. Drei Tage später herrschte bei der Truppe von Spielertrainer Hannes Franz Tristesse pur, nachdem sich der Tabellenfünfte beim Schlusslicht SC Pöcking-Possenhofen blamierte.