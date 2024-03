Fußball

vor 41 Min.

Für einen Kicker des SV Raisting ist es eine besondere Partie

Plus Fußball-Bezirksligist Raisting reist zum TSV Neuried. Beim Gegner herrschte zuletzt viel Unruhe. Auf dem Platz überrascht die Mannschaft derweil.

Von Roland Halmel

Der erste Schritt aus der Ergebniskrise ist beim Fußball-Bezirksligisten SV Raisting getan. Nach fünf sieglosen Partien kehrte der SVR durch den 2:1-Heimsieg gegen Wacker München in die Erfolgsspur zurück. Und das soll so weitergehen.

„Am liebsten wäre mir so eine Serie wie zu Saisonbeginn mit sieben Siegen in Folge“, erklärt Spielertrainer Hannes Franz vor dem Spiel am Samstag (14 Uhr) beim TSV Neuried. Bei den Hausherren gab es in der Winterpause Zoff. Ein Großteil der Stammspieler streikte, weil sie sich mit dem Sportlichen Leiter überwarfen. Der erst im Januar verpflichtete Trainer Klimis Pelopidas musste aus jungen Spielern und der Reserve ein neues Team zusammenbauen, das er beim ersten Punktspiel des Jahres aber nicht mehr betreute, da er kurz davor das Handtuch warf. Für ihn sprang der Coach der Neurieder Zweiten ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen