Fußball: Brüder wechseln zum Bezirksligisten Raisting

Plus Bezirksligist Raisting meldet erste Verpflichtungen nächste Saison. Der Fußballverein sucht auf zwei Positionen noch Verstärkungen und hat ambitionierte Ziele.

Letzte Woche vermeldete der SV Raisting, dass Johannes Franz Trainer des Bezirksligisten bleibt. Darüber hinaus kündigte der Fußballclub auch Neuzugänge für die kommende Saison an. Zwei sind inzwischen bekannt.