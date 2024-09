Fußballer des MTV Dießen lassen zu viele Chancen ungenutzt

Nach dem Heimsieg am vorherigen Spieltag haben die Kreisliga-Fußballer des MTV Dießen mit einem 2:2-Unentschieden beim TSV Oberalting-Seefeld nur einen Punkt nachgelegt. „Wir haben auch dieses Mal leider wieder zwei Punkte liegen lassen“, sagte Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.



Nach einem kurzen Abtasten übernahm das Team vom Ammersee die Kontrolle und erspielte sich in der ersten Halbzeit genug Torchancen, um die Partie zu entscheiden. Allerdings stand es nach mehreren vergebenen Möglichkeiten zur Pause nach einem Tor von Nikolas Coso nur 1:0. Im zweiten Durchgang kassierte der MTV durch einen Handelfmeter erst den Ausgleich, ging aber nach Pass von Benjamin Steffes erneut durch Coso direkt wieder in Führung. Diese hätten die Dießener in der Folge ausbauen können, verpassten das aber und mussten kurz vor Schluss den 2:2-Ausgleich hinnehmen.



„Wir wollen nun die beiden weiteren Spiele für uns entscheiden“, blickte Ropers schon auf den Rest der englischen Woche. Erst steht am Dienstag das Pokal-Viertelfinale im Kreis Zugspitze beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Peiting an, dann am Sonntag das nächste Ligaspiel zu Hause gegen den TSV Landsberg II.



Die zweite Mannschaft des MTV holte sich mit einer guten Leistung und einem zu knapp ausgefallenen 3:2 beim FC Weil II den zweiten Sieg in Folge. (AZ)





Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis