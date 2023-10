Fußballer des MTV Dießen stecken tief im Tabellenkeller

In der Kreisliga soll die Negativserie der Fußballer des MTV Dießen gegen Wildsteig/Rottenbuch gestoppt werden.

Am Sonntag will die erste Mannschaft des MTV Dießen um 14 Uhr zu Hause gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch endlich wieder drei Punkte holen. „Wir wollen uns gemeinsam für unseren Aufwand belohnen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.

Dießen will die Punkte daheim behalten

Im Hinspiel Mitte August verloren die Dießener auswärts mit 0:1, warten seitdem auf ein Erfolgserlebnis und stehen mittlerweile abgeschlagen am Tabellenende mit aktuell sechs Punkten Abstand zum Vorletzten Peißenberg. Die Gäste starteten mit drei Siegen fulminant, holten danach aber erst am vergangenen Wochenende den nächsten Sieg und stehen im oberen Mittelfeld der ausgeglichenen Liga. „Wir treffen wieder auf einen starken Gegner, wollen zu Hause aber wie immer drei Punkte“, ist die Marschroute für Ropers und seine Mannschaft klar. Allerdings: Selbst wenn dieses Ziel erreicht wird, bliebe der MTV Dießen noch immer auf dem letzten Platz der Tabelle. Die zweite Mannschaft des MTV ist am Wochenende spielfrei. (AZ)

