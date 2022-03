Dießens Trainer ist trotz Niederlagenserie zufrieden

Nach der Winterpause starten Dießens Fußballer mit einem Spitzenspiel. In der Vorbereitung kassiert das Team vier Niederlagen. Warum der Trainer dennoch zufrieden ist.

Ohne einen Testspielsieg hat der MTV Dießen die Vorbereitung auf die verbleibenden zehn Saisonspiele der A-Klasse 5 beendet. Für Trainer Philipp Ropers ist das aber kein Grund zur Sorge. Er nimmt dennoch viel Positives mit.

„Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden“, sagt der 28-Jährige. Die Beteiligung an Training und Spielen sei gut gewesen. Insgesamt 15 Einheiten standen in den vergangenen sieben Wochen auf dem Plan. Dazu kamen das Trainingslager sowie vier Vorbereitungsspiele. „Im Fokus waren Kondition, Taktik und Technik – aber auch der Aspekt, nach der Pause als Team wieder zusammenzufinden“, erklärt Ropers. Dabei habe seine Mannschaft in allen Bereichen Fortschritte gemacht. „Wir haben aber überall noch Luft nach oben, vor allem in der Offensive“, gesteht er.

Dießen verliert drei Mal mit einem Tor Unterschied

In den vier Testspielen erzielte der MTV nur vier Tore. Damit lagen die Dießener deutlich unter ihrem Saisonschnitt. Zudem unterlag das Team vom Ammersee in alle vier Begegnungen, drei Mal allerdings mit nur einem Tor. Dem 2:3 gegen Söcking/Starnberg folgte ein 1:2 gegen den Kreisklassisten Höhenrain. Die deutlichste Niederlage mussten die Dießener beim 0:3 in Germering einstecken, ehe es zum Abschluss ein knappes 1:2 gegen den FC Hofstetten gab.

„Es war jeweils viel Gutes dabei, aber eben noch keine konstante Leistung über 90 Minuten“, analysiert der Trainer. Es habe immer wieder Phasen gegeben, in denen sein Team schnelle Gegentore kassiert habe. „Andererseits haben wir in unseren dominanten Phasen die Chancen nicht so konsequent genutzt, wie es für Siege in den Punktspielen wieder sein soll.“ Am Sonntag kommt der Tabellendritte Königsdorf zum Topteam Dießen.

Die zweite Mannschaft beendete die Vorbereitung mit einem Sieg und einer Niederlage. Gegen den A-Klassisten Höhenrain II gewann der MTV 2:1. Gegen den B-Klassisten SV Germering setzte es eine 0:7-Klatsche. (lt)