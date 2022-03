Moral des MTV Dießen im Topspiel wird belohnt

Die Fußballer des MTV Dießen beweisen im Spitzenspiel der A-Klasse 5 Moral. Der Trainer weiß danach nicht, ob er sich über den Punkt gegen Königsdorf freuen oder ärgern soll.

Es war das erwartete Duell auf Augenhöhe und es endete mit einem Unentschieden. Im Spitzenspiel der A-Klasse 5 haben sich der MTV Dießen und der TSV Königsdorf 2:2 (1:1) getrennt. Dabei bewiesen die Dießener eine starke Moral.

„Es war ein harter Kampf“, sagte MTV-Coach Philipp Ropers nach der Partie. Er war hin und hergerissen, schließlich lag sein Team zwei Mal zurück und glich jeweils aus. „Andererseits waren wir insgesamt den Tick besser, und haben es vor allem in einer starken Phase vor der Pause verpasst, in Führung zu gehen“, resümierte der 28-Jährige. Der Beginn verlief für den MTV denkbar schlecht. Schon in der dritten Spielminute ging Königsdorf in Führung. Nach einem einfachen langen Ball blieb Louis Gogolin im Abschluss eiskalt. Die Dießener ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Zusehends rissen sie das Zepter an sich. Den Ausgleich erzielte Kapitän Vincent Vetter per Foulelfmeter (30.). Bis zum Halbzeitpfiff schaffte es das Team vom Ammersee aber nicht, seine Überlegenheit in Tore umzumünzen.

Königsdorf nutzt Dießener Unachtsamkeit zur neuerlichen Führung

Also wurden beim Stand von 1:1 die Seiten gewechselt. Königsdorf konnte die Partie nun ausgeglichen gestalten. Mehrmals war MTV-Keeper Michael Heinrich zur Stelle. Auf der anderen Seite scheiterte Phillip Plesch freistehend am Torwart. Es ging hin und her. Eine Unachtsamkeit in der Dießener Defensive nutzte Königsdorf zur neuerlichen Führung. Markus Schlickenrieder traf zum 2:1 (82.). Der MTV Dießen warf in der Schlussphase alles nach vorn und wurde belohnt. Der aufgerückte Innenverteidiger Jan Verhülsdonk sorgte mit einem schönen Heber für den 2:2-Endstand (88.).

In der Tabelle änderte sich durch das Unentschieden an der Spitze wenig. Dießen bleibt mit 39 Punkten weiterhin auf Platz eins. Punktgleich dahinter liegt Erling-Andechs. Königsdorf ist mit 37 Zählern Dritter. (ak)

