MTV Dießen erobert die Tabellenspitze zurück

Die Herren des MTV Dießen lassen im Derby gegen Pähl Federn. Das Auswärtsspiel in Tutzing ist hingegen eine klare Angelegenheit.

Der Doppelspieltag in der A-Klasse 5 begann für Dießen mit dem Derby gegen den TSV Pähl. Dabei ließen die Gäste Punkte liegen, die sie im Aufstiegskampf gut hätten brauchen könnten. Gegen Tutzing lief es viel besser.

Im Prinzip war es wie zuletzt oft für den MTV, wenn er in Pähl zu Gast war: viel Ballbesitz, einige Torchancen, wenig Ertrag. Die Pähler hingegen verteidigten mit dem gesamten Team konsequent in der eigenen Hälfte und nutzten eine ihrer zwei Konterchancen zur zwischenzeitlichen Führung. „Es war ein hartes Spiel für uns und wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt“, resümierte MTV-Trainer Philipp Ropers. Letztlich musste er mit der Moral seiner Truppe aber doch zufrieden sein. Dießen legte dominant los, ließ den Zug zum Tor aber vermissen und hatte in der ein oder anderen Situation auch etwas Pech. Immer wieder spielten sich die Dießener gut ins letzte Spielfelddrittel. Dort fehlten ein ums andere Mal aber Präzision und Kreativität. Ohne Tore ging es in die Kabinen.

Pähl kontert Dießen aus

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild, doch in der 53. Spielminute vollendeten die Gastgeber einen Konter zum 1:0, danach rannte der MTV an. Michael Sedlmeier gelang schließlich der Ausgleich (77.). Mehr wollte – trotz aller Bemühungen und knapp zehn Minuten Überzahl – nicht gelingen.

Zwei Tage nach dem bitteren Unentschieden in Pähl haben sich die Fußballer des MTV Dießen wieder rehabilitiert. Beim TSV Tutzing fuhren sie am Ostermontag einen überzeugenden 6:1-Sieg ein. Da die anderen Topteams der A-Klasse 5 diesmal Punkte liegen ließen, grüßen die Dießener sechs Spieltage vor Saisonende wieder vom Platz an der Sonne.

Dießen hätte noch deutlich mehr Treffer erzielen können

„Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns, der absolut verdient war und sogar noch höher hätte ausfallen müssen“, bilanzierte MTV-Coach Philipp Ropers. Dabei hatte sein Team die Partie schon zur Pause entschieden. Für große Augen hatte vor dem Anpfiff der Zustand des Platzes gesorgt. Der Rasen war nicht gemäht. Tatsächlich schadete das den Gastgebern aber mehr als dem MTV. Immer wieder landeten Tutzinger Pässe in den Reihen der Dießener. Zwei Tore durch Phillip Plesch resultierten daraus (12./ 34.). Zudem vollendeten Alexander Hummer (15.) und Vincent Vetter (39.) zwei Konter zur 4:0-Pausenführung. „Drei, vier weitere Tore wären möglich gewesen“, kritisierte Ropers die Chancenverwertung.

Die ließ auch in der zweiten Halbzeit nicht nach. Erst stellte Plesch auf 5:0 (49.), dann machte Luis Vetter (55.) das halbe Dutzend voll. In der Folge trudelte die Partie nach und nach aus. Tutzing gelang noch der Ehrentreffer, Dießen ließ für weitere Tore ein wenig die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Weiter geht es für den MTV am Sonntag. Dann empfangen beide Dießener Teams den FC Seeshaupt. (ak)