MTV Dießen mit starker Leistung und deutlichem Sieg gegen FC Weil

Einen starken Auftritt zeigten die Kreisliga-Fußballer des MTV Dießen am vergangenen Spieltag und belohnten sich mit einem deutlichen Sieg gegen den FC Weil. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie. Am Ende hieß es 4:0.

Das Team vom Ammersee war über die komplette Spielzeit die klar bessere Mannschaft, hatte sehr viel Ballbesitz und ließ defensiv kaum etwas zu. In der ersten Halbzeit trafen Kapitän Ludwig Schranner mit einem sehenswerten Halbvolley nach Flanke von Sascha König und Benjamin Steffes nach Vorarbeit von Philipp Ropers. Im zweiten Durchgang erhöhten Lukas Frank und Paul Auerbach jeweils nach Vorlage von Moritz Loh zum 4:0-Endstand. „Wir wollen darauf aufbauen und nächste Woche nachlegen“, richtete Ropers den Fokus schon auf das Auswärtsspiel am Samstag beim TSV Oberalting-Seefeld. Auch die Reserve des MTV konnte anschließend in der B-Klasse gegen den SV Igling einen 4:3-Heimsieg erringen und will am kommenden Sonntag auswärts beim FC Weil II die nächsten drei Punkte holen. (AZ)