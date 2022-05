Fußball

MTV Dießen muss im Spitzenspiel bei Erling-Andechs ran

Die Fußballer des MTV Dießen möchten aus der A-Klasse 5 in die Kreisklasse aufsteigen. Am Sonntag steht ein schweres Spiel bei Verfolger Erling-Andechs an.

Es ist angerichtet fürs Spitzenspiel in der A-Klasse 5. Am Sonntag (14 Uhr) reist der Tabellenführer MTV Dießen zum Zweitplatzierten TSV Erling-Andechs. Nach 21 Spieltagen trennen die beiden Teams nur zwei Punkte. „Für genau solche Spiele haben wir die ganze Saison hart trainiert“, sagt MTV-Coach Philipp Ropers. „Wir sind gut vorbereitet und wollen unseren Vorsprung unbedingt ausbauen“, kündigt der 28-Jährige an. Eines ist vor der Partie klar: Die Meisterschaft wird an diesem Wochenende nicht entschieden. Aber der Sieger der Begegnung kann sich für den Saisonendspurt in eine gute Ausgangslage bringen. Dießen und Andechs lassen wenig Gegentore zu Nach den Stärken des TSV Erling-Andechs muss man nicht lange suchen. Mit nur 21 Gegentoren belegt das Team vom Heiligen Berg hinter dem MTV (19) Platz zwei in dieser Kategorie. Mit neun Siegen in elf Heimspielen ist der TSV das heimstärkste Team der Liga und stellt mit Manuel Öhler – er hat bislang 19 Tore geschossen – den Top-Torjäger der A-Klasse 5. Das Hinspiel gewann Dießen mit 2:0. Ohnehin spricht die Bilanz seit 2017 eindeutig für den MTV: fünf Siegen steht nur eine Niederlage gegenüber. Ropers gibt darauf nicht viel: „Am Sonntag geht es bei 0:0 los und dann zählen nur die 90 Minuten“. (ak) Lesen Sie dazu auch Fußball Der Traum vom Aufstieg lebt beim MTV Dießen

