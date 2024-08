MTV Dießen startet zuversichtlich in die neue Saison der Kreisliga

Mit insgesamt guten Auftritten haben die Herren des MTV Dießen die Vorbereitung auf die Saison 2024/2025 beendet. Spielertrainer Philipp Ropers sagt, er nehme viel Positives mit. „Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden.“ Neben zahlreichen Trainingseinheiten standen für die Kreisliga-Mannschaft aufgrund einer sehr kurzfristigen Absage des SC Pöcking-Possenhofen nur zwei Vorbereitungsspiele auf dem Programm: Erst eine starke Leistung und ein 3:2-Sieg gegen den Münchner Kreisligisten DJK Pasing, dann ein schwacher Auftritt und ein 1:1-Unentschieden gegen den Kreisklassisten FC Hofstetten. „Schwerpunkte in unserer Vorbereitung waren Taktik, Technik und Kondition – aber vor allem, als Team wieder einen Schritt auf unserem Weg zu gehen“, erklärt Ropers. Dabei habe seine Mannschaft in allen Bereichen weitere Fortschritte gemacht. „Wir müssen aber dranbleiben und uns überall weiter verbessern.“ Auch die zweite Mannschaft des MTV trainierte fleißig mit, verlor ihr Vorbereitungsspiel gegen den Ligakonkurrenten FC Hofstetten aber mit 1:4. Nach zwei Spielzeiten im alternativen Ligamodus mit Hinrunde und anschließender Aufstiegs- beziehungsweise Abstiegsrunde - geht es nun zurück in den klassischen Modus mit größeren Ligen. Sowohl die Erste in der Kreisliga 2 als auch die Zweite in der B-Klasse 7 freuen sich dabei über interessante Gegner und kurze Fahrtzeiten. Die erste Mannschaft startet am Sonntag im Ammersee-Stadion. Sie empfängt ab 14 Uhr den Bezirksliga-Absteiger FT Jahn Landsberg und will mit einem Heimsieg in die neue Saison starten. Die Zweite greift dann am Donnerstag 15. August ins Spielgeschehen ein.

Drei Siege für Dießen im Pokal

Im Pokal ist der MTV nach drei Siegen über die beiden A-Klassisten SG Dettenschwang/Thaining (3:2) und SC Egling (3:0) sowie den Kreisliga-Konkurrenten FC Weil (6:0) immer noch dabei und tritt am kommenden Mittwoch in der vierten Runde beim alten Bekannten und Kreisklassen-Aufsteiger SV Haunshofen an. Darüber hinaus veranstalteten die Herren im fünften Jahr in Folge mit großem Erfolg ihr Elfmeter-Turnier.