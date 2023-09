Fußballer des MTV Dießen verlieren Spieler und werden ausgekontert

Der MTV Dießen unterliegt dem TSV Peißenberg in der Kreisliga. Die nächste Aufgabe für die Fußballer vom Ammersee wird sehr schwer.

Deutlich mit 0:4 unterlag die Kreisliga-Mannschaft des MTV Dießen auswärts beim TSV Peißenberg und musste damit in der Liga die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. „Wir hatten uns natürlich in allen Bereichen mehr vorgenommen, aber nach dem Spielverlauf war dann am Ende leider nicht mehr drin“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

In der Anfangsphase konnten die Dießener noch gut mithalten, mussten jedoch nach einer guten halben Stunde innerhalb weniger Minuten zuerst den 0:1-Rückstand und dann eine Gelb-Rote Karte hinnehmen. In der restlichen Zeit bis zum Halbzeitpfiff verteidigte das Team vom Ammersee leidenschaftlich und ließ keine weiteren Gegentreffer mehr zu.

Durch zwei Kontertore wird es am Ende deutlich in Peißenberg

Im zweiten Durchgang kassierte die Mannschaft aber früh das 0:2 und verpasste es danach in einer kurzen Phase in Gleichzahl, den Anschlusstreffer zu erzielen. Später fielen durch zwei Konter noch zwei weitere Gegentore zum 0:4-Endstand.

„Wir sind aktuell in einer schwierigen Phase und werden alles dafür tun, um wieder besser und erfolgreicher zu spielen“, blickte Ropers direkt nach vorn auf das nächste Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim TSV Peiting.

Die zweite Mannschaft des MTV konnte anschließend in der B-Klasse mit einem 5:1-Sieg gegen die Reserve des TSV Peißenberg die nächsten drei Punkte erspielen und reist am Sonntag zum Tabellenführer nach Feldafing.

Lesen Sie dazu auch