MTV-Fußballerinnen jubeln trotz Personalnot doppelt

Gegen Altötting und Stern München II erkämpft sich die Fußballerinnen des MTV Dießen zwei Siege. Am Mittwoch geht es gegen den Spitzenreiter bereits weiter.

Sehr erfolgreich verlief die erste englische Woche für die Fußballerinnen des MTV Dießen in der Bezirksoberliga. Mit nur zwölf Spielerinnen im Kader entführten sie zunächst drei Punkte beim Tabellennachbarn aus Altötting.

In einem ansehnlichen, temporeichen Spiel erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und dominierten klar. Nach 14 Minuten brachte Altötting seine Topstürmerin Sandra Utzschmid ins Laufen, die auf und davon zur 1:0-Führung traf. Doch Dießen hatte eine Antwort parat. Routinier Maria Breitenberger, die wegen der Personalnot nochmals die Schuhe für den MTV schnürte, spielte einen langen Ball auf Kristina Spitzer, die im Eins gegen Eins Altöttings Torfrau zum Ausgleich überwinden konnte.

Dießen hat gegen Altötting nach der Pausen mehrere gute Chancen

Nach dem Seitenwechsel verlor Altötting mehr und mehr den Faden und Dießen kam immer wieder mit viel Tempo zu Möglichkeiten. In der 63. Minute zirkelte Zoe Klein nach dreiwöchiger Verletzungspause den Ball mustergültig vors Tor und wieder war Kristina Spitzer zur Stelle. Nur Minuten später war es wieder Maria Breitenberger, die Katharina Hack auf die Reise schickte, die den Ball über die Torhüterin hob zum 3:1. Der MTV hätte durch einen Strafstoß sogar noch erhöhen können, Torhüterin Daniela Breiteneicher parierte jedoch sehenswert. Ebenso wie auf der anderen Seite Larissa Müske, die im Eins gegen Eins sensationell mit einem Reflex abwehren konnte, Kathi Hack klärte den Abpraller vor der Torlinie. So blieb es beim 3:1-Erfolg.

Unter dem Motto „auswärts dahoam“ fand die Begegnung des MTV Dießen gegen den FC Stern München II statt. Wegen des Töpfermarkts am Ammersee wurde in Fuchstal gespielt. Der MTV begann überlegen und kam schon in den ersten Minuten zu guten Torchancen, die überfällige Führung gelang nach einem kurz ausgeführten Eckball. Kristina Spitzer flankte zu Maria Breitenberger, die aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpfte.

Stammspielerinnen des MTV Dießen fehlen oder müssen vorzeitig vom Feld

Nach einer Viertelstunde folgte das zweite Dießner Standardtor. Andrea Bichler flankte, Kristina Spitzer nahm den Abpraller direkt aus der Luft und versenkte den Ball zum 2:0. Doch nach einer halben Stunde musste das Team von Coach Nico Weis mehr und mehr Federn lassen, das Auswärtsspiel zwei Tage zuvor hatte viel Kraft gekostet. Nach Zoe Klein und Andrea Bichler musste auch Raffi Stemmer vom Feld, Leni Bonomo, Franziska Haydn, Antonia Liebl und Julia Stapff hatten sich bereits vor dem Spiel abgemeldet. An Bord blieben tapfer kämpfende MTV-Spielerinnen, die unterstützt von, unter anderem U17-Spielerin Miriam Zenker und Aushilfe Hannah Zernikow versuchten, nach Kräften dagegenzuhalten. Nach einer Stunde traf Sabrina Haas für die Gäste zum verdienten Anschlusstreffer. Doch auch in Abwesenheit der vielen Stammkräfte konnte sich der MTV auf seine Goalgetterin der Rückrunde verlassen: Kristina Spitzer eroberte in der 85. Minute den Ball kurz hinter der Mittellinie, sah die weit vor dem Tor positionierte Torhüterin des FC Stern und zog aus 45 Metern zum entscheidenden 3:1.

Lesen Sie dazu auch

Der MTV ist nach den Erfolgen wieder Tabellenzweiter. Am Mittwoch geht es für die personell gebeutelten MTV-Damen weiter, das Nachholspiel gegen den bereits feststehenden Meister aus Wolfratshausen steht an. Anpfiff ist um 19.30 Uhr in Dießen. (AZ)