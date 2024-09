MTV-Fußballerinnen retten Sieg in unterhaltsamer Partie über die Zeit

In einer höchst unterhaltsamen Partie besiegte der MTV Dießen die Gäste aus Saaldorf in der Fußball-Bezirksoberliga denkbar knapp mit 3:2. Bei tollen äußeren Bedingungen und unterstützt von den Einlaufkindern, den U13-Mädels des SV Raisting, erwischten die Frauen des MTV Dießen einen unglücklichen Start.

Erst scheiterte Nele Baur nach schönem Pass von Zoe Klein am Pfosten, dann gingen die Gäste durch Marina Aglassinger früh in Führung. Aber die Gastgeberinnen fingen sich schnell und setzten Saaldorf immer mehr unter Druck. Nach 20 Minuten kam der MTV zum verdienten Ausgleich. Laura Braunegger steckte mustergültig durch auf Andrea Bichler, die den Ball auf die besser postierte Julia Stapff querlegte, diese konnte unbedrängt zum 1:1 einschieben. Nur fünf Minuten später bediente Bichler über die rechte Seite Zoe Klein, die unwiderstehlich nach innen zog und den Ball zur 2:1-Führung ins Netz hämmerte. Kurz vor der Pause setzte sich erneut Bichler durch und servierte für Laura Braunegger, die bei ihrem Debüt in der Bezirksoberliga cool zum 3:1 traf.

Dießens Gegner Saaldorf lässt mehrere Großchancen ungenutzt

In der zweiten Halbzeit sah es zunächst nach einer klaren Sache aus, doch der MTV verpasste es, den Deckel drauf zu machen. In der letzten halben Stunde drückte Saaldorf und vergab zahlreiche Großchancen, ehe Spielertrainerin Katrin Zellner auf 3:2 verkürzen konnte. Davor scheiterten die Gäste zweimal am Aluminium. Am Ende blieb es nach einem spektakulären Spiel zweier aufopferungsvoll kämpfenden Teams beim knappen 3:2 für Dießen. Am kommenden Wochenende gastiert die Truppe von Coach Nico Weis beim FC Stern II. (AZ)