Nach der Pause wird es bitter für die Fußballerinnen des MTV Dießen

Dießen kann gegen den souveränen Meister aus Wolfratshausen nur eine Halbzeit mithalten. Trotz vielen Gegentoren kann Torwartfrau Larissa Mücke einmal jubeln.

Am Mittwoch kürten sich die Fußballerinnen aus Wolfratshausen in Dießen zum verdienten Meister der Bezirksoberliga. Die Gastgeberinnen trotzten dem BCF eine Halbzeit lang, hatten dann aber nicht mehr entgegenzusetzen.

In der 27. Minute schnupperte der MTV Dießen sogar an der Führung. Nach einem Antritt von Kathi Hack über die linke Seite parierte Wolfratshausens Torhüterin zunächst den Schuss von Sandra Kemmelmeier, dann scheiterte Andrea Bichler im Nachschuss an der Querlatte. Beim Eckball kurz darauf war es wieder Kemmelmeier, die knapp scheiterte. Das Spiel dominierte weitestgehend der BCF Wolfratshausen, doch in der ersten Halbzeit hielt Dießens Defensive dem Druck der Gäste tapfer stand.

Wolfratshausen entscheidet die Partie in Dießen innerhalb von 20 Minuten

Im zweiten Abschnitt ging Wolfratshausen früh in Führung und machte den Sieg innerhalb von 20 Minuten klar. Für ein Highlight auf Dießner Seite sorgte Torhüterin Larissa Müske: Nachdem sie zunächst bei einem Gegentreffer nicht gut ausgesehen hatte, parierte Müske einen Strafstoß des BCF sensationell. Am Ende musste sich Dießen klar mit 0:5 geschlagen geben und gratulierte Wolfratshausen zur verdienten Meisterschaft.

Am Sonntag geht es für die Fußballerinnen des MTV in Forstern weiter.

