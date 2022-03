Raisting müht sich daheim gegen Aubing zum Sieg

Plus Die Fußballer des SV Raisting dominieren die Partie gegen Aubing in der Bezirksliga. Trotzdem bangt das Team bis zum Schluss um den Sieg.

Die kleine Durststrecke von vier Spielen ohne Sieg beim SV Raisting ist zu Ende. Mit einem hart erkämpften 1:0 Erfolg gegen den SV Aubing im ersten Heimspiel des neuen Jahres hält der SVR Kontakt zur Spitzengruppe und profitiert von einem anderen Ergebnis an diesem Spieltag.