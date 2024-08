Raistings Angstgegner kam bislang noch nicht in Schwung

Nur noch drei Teams weisen in der Bezirksliga Süd eine weiße Weste auf. Neben dem SV Aubing und dem SV Bad Heilbrunn ist das der SV Raisting, der alle seine vier Spiele gewann. Zuletzt gab es nur einen knappen 1:0-Erfolg beim Landesligaabsteiger TSV Gilching. „Der war aber wirklich verdient“, urteilte SVR-Spielertrainer Hannes Franz, auf dessen Team jetzt eine englische Woche wartet. Das am Feiertag wegen eines Gewitters abgesagte Heimspiel gegen den VfL Denklingen wird am Mittwoch, 28. August, ab 18 Uhr nachgeholt. Davor müssen die Raistinger aber bereits auf eigenem Platz am Sonntag (14 Uhr) gegen den BCF Wolfratshausen ran.

Roland Halmel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Raisting Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Denklingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis