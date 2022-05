Fußball

vor 34 Min.

Raistings Aufstiegschancen sind nur noch minimal

Plus Die Aufstiegschance des Bezirksligisten SV Raisting ist durch ein anderes Resultat nur noch sehr klein.

Von Uschi Schuster

Durch den Sieg des VfL Denklingen im Nachholspiel unter der Woche beim Schlusslicht Kosova München sind die Chancen des SV Raisting noch den zweiten Platz in der Bezirksliga Oberbayern Süd zu schaffen auf ein Minimum gesunken. Dieser würde zur Teilnahme an der Relegation berechtigen, in der ermittelt wird, wer künftig in der Landesliga spielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen