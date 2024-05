Fußball

07.05.2024

Raistings Gegner fällt nach Roter Karte auseinander

Plus Die Fußballer des SV Raisting feiern in der Bezirksliga einen klaren Sieg gegen Haidhausen. Am Mittwoch steht das Landkreisderby gegen den abstiegsbedrohten ASV Habach an.

Von Roland Halmel

Nach der Winterpause verlor der SV Raisting alle vier Partien gegen Mannschaften aus den Top Fünf der Fußball-Bezirksliga. Gleichzeitig gewann der SVR aber auch mit einer einzigen Ausnahme alle Vergleiche gegen abstiegsbedrohte Teams. Dieser Ausreißer war das 0:1 im ersten Spiel des neuen Jahres bei der SpVgg Haidhausen. Diese Scharte machte die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz jetzt im Rückspiel aber wett.

Gegen den Tabellenzwölften aus Haidhausen feierte der SVR einen deutlichen 4:0-Heimerfolg. „Knackpunkt war die Rote Karte gegen Haidhausen, danach fielen sie auseinander“, erklärte Franz nach dem Platzverweis gegen Daniel Höpfinger. Der Spielmacher der SpVgg musste in der 52. Minute beim Stand von 1:0 nach einer Beleidigung vorzeitig zum Duschen. Danach klappte bei den Gästen nicht mehr viel, sodass die Raistinger einen ungefährdeten Sieg einfuhren, mit dem bereits vor den letzten drei Spielen klar ist, dass sie mindestens Platz sechs belegen werden. Mit einem guten Schlussspurt ist aber auch noch Rang drei möglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .