Raistings Trainer hadert mit der Chancenverwertung

Plus Bezirksligist SV Raisting gelingt auch gegen Unterpfaffenhofen nur ein einziger Treffer. Was das für den Kampf um den Aufstieg bedeutet.

Mehr als ein Tor pro Spiel ist derzeit für den SV Raisting nicht drin. So war es auch beim Auswärtsspiel in Unterpfaffenhofen. Der Trainer hadert mit der Chancenverwertung. Für das Team vom Ammersee wäre mehr drin gewesen.