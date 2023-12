Fußball

19.12.2023

Spielertrainer des MTV Dießen erwirbt höchste Trainerlizenz des DFB

Plus Philipp Ropers arbeitet beim Bayerischen Fußballverband. Er hat die höchste Qualifikationsstufe für Nachwuchstrainer beim DFB bestanden. So blickt er auf den Nachwuchs.

Von Christian Mühlhause

Philipp Ropers, Fußballtrainer des Kreisligisten MTV Dießen, hat an der Akademie des Deutschen Fußballbunds in Frankfurt erfolgreich die „A+ Lizenz-Ausbildung“ absolviert, mit der Trainer speziell auf die Förderung junger Talente im Hochleistungs- und Übergangsbereich der Leistungszentren vorbereitet werden. Es ist die höchste Lizenz, die beim DFB für den professionellen Nachwuchsfußball erworben werden kann. Ropers arbeitet für den Bayerischen Fußballverband und betreut dort Auswahlmannschaften und kümmert sich um die Aus- und Fortbildung der Trainer. Unsere Redaktion hat mit ihm darüber gesprochen, wie er den Nachwuchs aktuell aufgestellt sieht.

Im deutschen Fußball gibt es derzeit zwei Pole. Auf der einen Seite ist ein Abgesang zu hören, nicht zuletzt aufgrund der Misserfolge in den vergangenen Jahren im Herrenbereich, und die anderen sind euphorisch, weil die männliche U17 jüngst Weltmeister geworden ist. Ropers gehört weder zur einen noch zur anderen Seite: „Ich finde, dass wir schon schauen sollten, was beispielsweise die Franzosen, Engländer und Spanier besser machen, aber es muss ein gesunder Mittelweg sein und nicht alles auf den Kopf gestellt werden.“ Deutschland sei schließlich immer noch der größte Fußballverband der Welt und müsse das vorhandene Potenzial besser nutzen. Andererseits zeige der Erfolg der U17, dass der Verband teilweise auf dem richtigen Weg sei. „Wichtig ist, dass es nicht nur dieses eine Nachwuchsteam bleibt, das Erfolg hat, sondern, dass etwas Nachhaltiges entsteht“, so Dießens Spielertrainer.

