Bittere Niederlage in der Nachspielzeit für Damen des MTV Dießen

Eine ganz bittere Niederlage mussten die Fußballerinnen des MTV Dießen am Wochenende in der Bezirksoberliga einstecken. Nach einem packenden Spiel und toller Leistung kassierte der MTV in der dritten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:2.

Der Tabellenzweite aus München erwischte den besseren Start im Ammerseestadion. Nach einem diagonalen Ball in den Strafraum blockte Dießens Sophie Bauer im letzten Moment die einschussbereite Angreiferin. Stern München kam im Laufe der ersten Halbzeit kaum noch zu klaren Torchancen, Dießen verteidigte leidenschaftlich und konsequent. Kurz vor der Pause nutzte der MTV einen Standard. Julia Stapff trat einen Eckball scharf vor das Tor, Raffi Stemmer köpfte den Ball zur Führung ins Netz.

Stern München gleicht nach der Pause in Dießen aus

In der zweiten Halbzeit legte Stern ordentlich zu und war nun feldüberlegen. Jule Romahn traf aus der Distanz zum verdienten Ausgleich (52.). Die Münchnerinnen rannten anschließend im Minutentakt an, doch Dießens Defensive hielt dem Druck stand. Bei einem Gegenzug bediente Zoe Klein die startende Andrea Bichler auf halbrechts, die im Eins-gegen-Eins an Sterns Torfrau scheiterte. Bis tief in die Nachspielzeit kämpften beide Teams um die drei Punkte. In der 93. Minute rutschte dann ein Ball im Dießner Strafraum durch und Lara Quirico schob aus kurzer Distanz zum späten Siegtreffer ein.

Sonntag geht es für den MTV Dießen zum nächsten schweren Spiel

Eine starke Dießner Leistung wurde zwar nicht mit Punkten belohnt, dennoch zeigte das Team einen deutlichen Aufwärtstrend in den beiden vergangenen Spielen. Am Sonntag ist um 11 Uhr Anpfiff zum nächsten schweren Match in Höhenrain. (AZ)