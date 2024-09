Strittiger Elfmeter bleibt das einzige Tor beim Saisonstart der MTV-Damen

Mit einer knappen 0:1-Niederlage starteten die MTV-Fußballerinnen spät in die neue Saison der Bezirksoberliga. Es war eine außergewöhnliche Situation, die der MTV Dießen meistern musste. Denn seit dem Vorbereitungsspiel am 17. August gegen den TSV Rott wurden alle Spiele abgesagt oder kurzfristig abgesetzt aufgrund der teils kuriosen Pokaltermine.

So musste das Team am Sonntag einen echten Kaltstart ohne zahlreiche Stammkräfte hinlegen, was man der Mannschaft in der ersten Viertelstunde anmerkte. Während der TSV Eching früh in den Spielfluss fand und zu guten Chancen kam, stolperte der MTV durch die Anfangsphase. Nach 20 Minuten hatten die Dießnerinnen sich gefangen und kamen besser ins Spiel. Die beste Chance der Gäste hatte Zoe Klein, ihr Freistoß ditschte ans Lattenkreuz. In der 35. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem zweifelhaften Handspiel im MTV-Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Annalena Beer verwandelte zur 1:0-Führung für den TSV Eching. Kurz vor der Pause eroberte Dießens jüngste Debütantin Marie Herrmann den Ball in der Hälfte des TSV, Carolin Bader bediente Andrea Bichler, die den Ball knapp ans Außennetz setzte.

Eching und Dießen vergeben gut Torgelegenheiten

Im zweiten Abschnitt ließen beide Teams zahlreiche gute Chancen aus. Auf Dießner Seite köpfte Carolin Bader an die Querlatte, Andrea Bichler und Sandra Kemmelmeier scheiterten jeweils an der Echinger Torhüterin. Auch die Gastgeberinnen trafen in der Schlussphase die Latte und hatten mehrfach die Chance, auf einen Vorsprung mit zwei Toren zu erhöhen. Am Ende blieb es beim 1:0. (AZ)