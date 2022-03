Fußball

vor 33 Min.

SV Raisting ist in der Bezirksliga gefordert

Raistings Spielertrainer Johannes Franz will gegen Aubing einen Sieg einfahren.

Plus Der Bezirksligist Raisting will gegen das geschwächte Aubing den Sieg einfahren. Der Gegner kämpft mit mehreren Problemen.

Von Uschi Schuster

Nur ein paar Minuten fehlten dem SV Raisting in der Vorwoche zu einem Dreier im ersten Spiel des Jahres beim SC Oberweikertshofen. Ein später Elfmetertreffer der Hausherren verhinderte aber den Sieg. Der soll jetzt aber im ersten Heimspiel nach der Winterpause am Sonntag ab 15 Uhr gegen den SV Aubing her.

