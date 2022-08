Fußball

16:15 Uhr

SV Raisting siegt beim Spitzenreiter

Plus Wenig Grund zur Freude hatten Raistings Fußballer in der Bezirksliga bislang. Gegen Neuried gelingt in einer offenen Partie der Befreiungsschlag.

Von Uschi Schuster

Im fünften Spiel holte sich der SV Raisting den ersten Dreier. Nach der Aussprache nach der 0:3-Heimpleite gegen Aubing zeigte der SVR beim bis dato ungeschlagen TSV Neuried eine ansprechende Leistung, die mit einem 1:0-Erfolg belohnt wurde. Spielertrainer Hannes Franz nennt die Gründe für den Erfolg.

