Traumtor von Luwig Schranner steht als Treffer des Monats zur Auswahl

Ludwig Schranner vom Kreisligisten MTV Dießen steht zur Abstimmung für den „Bayern-Treffer“ im Monat April.

Nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League fallen Traumtore, sondern auch im bayerischen Amateurfußball. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) und der Bayerische Rundfunk (BR) suchen deshalb ab sofort den „Bayern-Treffer des Monats“ April. Unter den Kandidaten ist diesmal auch ein Spieler des MTV Dießen.

Ludwig Schranner traf gegen Berg aus 70 Metern. Der MTV kämpft derzeit in der Kreisliga um den Klassenerhalt. Insgesamt sechs Fußballer stehen mit ihren Toren bis zum 20. Mai (15 Uhr) auf www.bfv.de und in der BFV-App (jeweils Rubrik „Bayern-Treffer“) zur Wahl. Der BR präsentiert die Treffer der Kandidaten auch auf BR24Sport.de. Der Gewinner erhält die „Bayern-Treffer“-Trophäe. Am Ende der Saison nehmen alle Monatssiegerinnen und -sieger an der Wahl zum „Bayern-Treffer der Saison“ teil. (AZ)

