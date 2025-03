Trotz engagiertem Auftritt verlieren die MTV-Damen gegen Langengeisling

In einem intensiven Aufeinandertreffen behielten die Gastgeberinnen aus Langengeisling gegen die MTV-Fußballerinnen aus Dießen am Ende verdient die Oberhand. "Aus meiner Sicht ein Tor zu hoch, wir haben gut dagegen gehalten" so lautete das Fazit von MTV-Coach Nico Weis.

Der MTV zeigte über 90 Minuten einen engagierten Auftritt, ließ nur wenige Großchancen zu und versuchte, das spielerisch starke Team aus Langengeisling in Schach zu halten. Gleich in der ersten Spielminute zog Laura Braunegger aus halbrechter Position ab und Langengeislings Torhüterin parierte stark.

Langengeisling kontrollierte das Spiel, die Dießenerinnen blieben giftig in den Zweikämpfen. Mitte der ersten Hälfte eroberten die Gastgeberinnen in der MTV-Hälfte den Ball und Julia John traf aus 18 Metern satt zum 1:0. Die beste Ausgleichschance für den MTV hatte Julia Stapff, ihr Schuss verfehlte nur um Zentimeter das Kreuzeck.

Die Dießener MTV-Spielerinnen mobilisieren alle Kräfte, um den Anschluss wiederherzustellen.

Im zweiten Abschnitt blieb das Spiel bis zur 77. Minute spannend, der FC drückte auf das 2:0, Dießen versuchte, das Geschehen mehr in die Hälfte von Langengeisling zu verlegen und wurde vor allem durch Standardsituationen gefährlich. Dann traf Nana Opoku nach einem Konter und sorgte für die Vorentscheidung. In der 90. Minute war es wieder Opoku, die endgültig den Deckel draufsetzen konnte, nachdem die MTV-Spielerinnen nochmals alle Kräfte mobilisiert hatte, um den Anschluss wiederherzustellen.

Am kommenden Wochenende steht nun das erste Heimspiel für die Frauenmannschaft des MTV Dießen an. Am Samstag, 22. März, empfängt das Team um Coach Nico Weis um 14:15 Uhr den TSV Eching. (AZ)