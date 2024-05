Verletzung trübt beim SV Raisting die Freude über den Sieg

Plus Der SV Raisting beendet in der Fußball-Bezirksliga eine gute Saison mit dem Heimerfolg gegen Neuhadern. Überschattet wird das letzte Spiel von einer Verletzung.

Zum erhofften Platz in der Abschlusstabelle reichte es für den Fußball-Bezirksligisten Raisting am Ende nicht, doch mit der erreichten Punktzahl war Spielertrainer Hannes Franz zufrieden. Überschattet wurde das letzte Spiel – ein 2:1-Heimsieg gegen Neuhadern – von der Verletzung eines SVR-Spielers.

Am Ende belegte der Verein vom Ammersee mit 55 Zählern Rang fünf. „Die Punkteausbeute ist ordentlich“, urteilte Franz nach seiner persönlichen Punktebestmarke als Trainer. „Damit nur Fünfter zu werden, ist aber krass“, ergänzte er, nachdem sein Team aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs hinter dem punktgleichen BCF Wolfratshausen landete. In der Saison 2021/22 wurden die Raistinger mit 47 Zähler Vierter und der damalige Zweite aus Haidhausen wies 55 Punkte auf.