Wieder ein Remis für Dießens Fußballer in der Kreisklasse

Dießens Fußballer kämpfen sich in Kreisklasse gegen Antdorf/Iffeldorf zurück. Die Gastgeber müssen früh doppelt wechseln.

Auch im dritten Saisonspiel kam der MTV Dießen in der Kreisklasse zuhause gegen die SG Antdorf/Iffeldorf nicht über ein Remis hinaus und steht nach dem 2:2 somit bei drei Punkten aus drei Spielen. Der Gegner nutzte eine schwierige Phase für den MTV für einen Doppelschlag.

„Wir wollten unbedingt den ersten Sieg, nach dem Spielverlauf müssen wir mit dem Punkt aber zufrieden sein“, sagte MTV-Trainer Philipp Ropers nach der Partie. „Die Mannschaft hat sich nach dem Rückstand stark zurückgekämpft und eine tolle Moral gezeigt“.

Zwei verletzungsbedingte Wechsel bei Dießen

Das Team vom Ammersee kam gut ins Spiel und erspielte sich die ersten Chancen, wurde dann aber durch zwei frühe verletzungsbedingte Auswechselungen aber ein wenig aus dem Rhythmus gebracht. Marcel Pachebat wurde in der 17. Minute für Sebastian Wölk eingewechselt und Phillip Plesch für Michael Sedlmeier (21.). Diese Phase nutzten die Gäste und schlugen nach einer halben Stunde zweimal zu (/30. und 32. Minute). Anschließend fing sich der MTV wieder, der Anschlusstreffer wollte jedoch trotz einiger Möglichkeiten vor der Pause nicht mehr fallen.

In der zweiten Halbzeit hatten die Dießener bei einem Fernschuss an die Latte erst Glück, nicht das vorentscheidende 0:3 zu kassieren, danach Pech, als ein vermeintliches Tor aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Doch die Mannschaft gab nicht auf und erzielte in der 69. Spielminute nach einer guten Kombination durch einen schönen Distanzschuss von Dominik Wagner das 1:2. Nur neun Minuten später kam der MTV nach einem Freistoß von Ludwig Schranner und einer Ablage von Sascha König auf Alexander Neiser zum mittlerweile verdienten Ausgleich.

In der Schlussphase hatten beide Teams noch Möglichkeiten für den Siegtreffer, es blieb allerdings beim 2:2 und der insgesamt gerechten Punkteteilung. In der Nachspielzeit kassierte Gästespieler Deniz Coban noch die Gelb-Rote Karte.

MTV Dießen spielt Samstag in Wielenbach

„Um zu gewinnen, müssen wir unsere Leistung nicht nur teilweise, sondern über die komplette Spielzeit zeigen. Das und damit der erste Sieg sind die Ziele für das nächste Spiel“, schaute Ropers direkt nach vorn auf das folgende Auswärtsspiel am kommenden Samstag um 15.30 Uhr in Wielenbach.

Die Zweite Mannschaft des MTV konnte den SV Kinsau nach einem 0:1-Rückstand zur Pause und zwei Toren in der Nachspielzeit verdient mit 4:2 schlagen und will am kommenden Sonntag um 13.15 Uhr in Wessobrunn nachlegen.