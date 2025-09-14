Fußballerinnen des MTV Dießen bezahlen zum Saisonstart viel Lehrgeld

Zum Auftakt in die Bezirksligasaison zahlte das neu formierte Frauen-Fußball-Team Lehrgeld in Freimann. Nach einer verdienten 2:0-Führung ließen sich die Gäste das Heft aus der Hand nehmen und unterlagen klar, wenn auch zwei Tore zu hoch.

Nach einem hektischen Beginn in strömendem Regen ließen beide Teams ihre erste Großchance liegen. Im Laufe der ersten Halbzeit wurde der MTV stärker und zwingender. Folgerichtig schoss Zoe Klein ihr Team nach schönem Zuspiel von Sophie Bauer aus halbrechter Position sehenswert in Führung. Nach einer halben Stunde war es erneut Zoe Klein, die nach Zusammenspiel mit Andrea Bichler abzog und den Ball zum 2:0 versenkte. Dießen verpasste das 3-0 durch Felicia Wacker und Laura Braunegger knapp. Kurz vor der Pause zahlte das junge Teamerstmals Mal Lehrgeld. Anstatt die Führung in die Halbzeit zu bringen, trafen die Gastgeberinnen nach individuellen Dießener Fehlern innerhalb von 2 Minuten vor dem Pausenpfiff noch zum 2:2.

Nach der Pause hat der MTV Dießen gute Chancen

Sofort nach dem Wiederanpfiff sahen die Zuschauer eine entschlossene MTV-Mannschaft, Zoe Klein traf nach einem unwiderstehlichen Sololauf nur den Außenpfosten, Andrea Bichler verfehlte nach einem Eckball das Tor nur knapp. Mit der Verletzung von Zoe Klein kippte das Spiel. Der ESV nutze erneut einen individuellen Fehler und ging in Führung. Der MTV warf nun alles nach vorne, blieb aber anfällig für Konter und legte den eiskalten Münchnerinnen zwei weitere Tore zum 5:2-Endstand.

Schon am Mittwoch geht’s für den MTV Dießen weiter, um 19 Uhr trifft die Mannschaft in Otterfing auf den TSV. (AZ)