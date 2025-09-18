Dießens Fußballerinnen fahren in der Bezirksliga den ersten Saisonsieg ein

Im vorgezogenen Bezirksligaspiel zwischen der SG Otterfing Sachsenkam und dem MTV Dießen behielt der Absteiger aus der Bezirksoberliga klar die Oberhand. Mit 6:0 siegte das junge Dießener Team und rehabilitierte sich nach der unglücklichen Niederlage zum Saisonstart in Freimann.

Von Beginn an spielte der MTV druckvoll und erarbeitete sich schnell erste Chancen. Felicia Wacker traf nach einem starken Antritt nur den Pfosten. Nach einer halben Stunde brach Julia Stapff den Bann: Ihr Freistoß segelte ins lange Eck zur verdienten MTV-Führung. Zuvor hatten auch die Gäste eine dicke Chance, die MTV-Defensive blieb jedoch stabil. Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer bediente Zoe Klein mustergültig Andrea Bichler, die auf 2:0 erhöhte.

Andrea Bichler macht mit einem Hattrick alles klar

Nach der Pause war das Team von Nico Weis sofort bemüht, für Klarheit zu sorgen. Es folgten die Minuten der Andrea Bichler. Innerhalb von 20 Minuten erzielte Dießens Torjägerin einen lupenreinen Hattrick und stellte auf 5:0 mit sehenswerten Toren. Die Gastgeberinnen gaben sich keineswegs auf und wehrten sich bis in die Schlussminuten. Fast mit dem Abpfiff setzten dann Bichler und Klein den Schlusspunkt, Andrea Bichler legte auf, Zoe Klein vollendete einen schönen Angriff zum 6:0-Endstand.

Am Samstag, 20. September, steht für die MTV-Damen das erste Heimspiel in der neuen Saison an. Ab 15 Uhr ist SV 1880 München im Ammersee-Stadion zu Gast. (AZ)