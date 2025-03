Fußballerinnen des MTV Dießen melden sich im Abstiegskampf zurück

Die lange Fahrt und die 90 Minuten Regenschlacht in Saaldorf haben sich für die Fußballerinnen des MTV Dießen gelohnt: Endlich stoppte das Team von Coach Nico Weis den Negativtrend und konnte die ersten 3 Punkte im Jahr 2025 in der Bezirksoberliga einfahren.

Die Gäste fanden besser ins Spiel als der SV Saaldorf, schon früh traf Zoe Klein mit einem Schuss aus 20 Metern nur die Latte. Wenige Minuten später servierte Klein mustergültig für Andrea Bichler, ihren Abschluss parierte Saaldorfs Keeperin stark. Nach 25 Minuten drehte sich Zoe Klein nach einem Einwurf von Franziska Haydn geschickt um ihre Gegenspielerin, zog von Halbrechts ab und traf ins lange Eck zur 1:0-Führung. Die Gastgeberinnen antworteten mit zwei guten Chancen, die aber vergeben wurden.

In der Schlussphase fällt der Siegtreffer für die MTV-Damen

Im zweiten Abschnitt erwischte Saaldorf den besseren Start und drückte den MTV immer wieder tief in die eigene Hälfte. Nach zehn Minuten fiel dann auch der verdiente Ausgleich. Die Heimelf war nun das bessere Team und erarbeitete sich weitere große Torchancen. Dießen hatte die beste Chance durch einen Schuss von Julia Stapff, der nur denkbar knapp am Tor vorbeiging. Fünf Minuten vor dem Ende belohnte sich der MTV für den langen Fight: Ein Freistoß von Stapff landete vor den Füßen von Zoe Klein, die aus 16 Metern sofort abzog und unhaltbar zum 2:1 traf. In der Nachspielzeit parierte MTV-Torhüterin Larissa Müske nochmals einen Flachschuss und hielt so den ersten Sieg im neuen Jahr fest.

Ein ganz wichtiger Dreier für die MTV-Damen, die damit nur mehr einen Punkt Rückstand auf Rang elf haben, der den direkten Klassenerhalt bedeutet. Am Samstag gastiert der Tabellenzweite Stern München II im Ammerseestadion, Anstoß ist um 15 Uhr. (AZ)