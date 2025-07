Hochkarätiger Nachwuchsfußball und ein emotionaler Abschied beim Franz-Menrad-Cup in Dießen

Hochklassiger Jugendfußball, namhafte Gegner und ein emotionaler Abschied: Beim Franz-Menrad-Cup in Dießen erlebten junge Talente und Fans einen Fußballtag der besonderen Art. Das U14-Team des MTV Dießen trat in dem prestigeträchtigen Turnier unter anderem gegen den FC Bayern München, 1860 München und die Stuttgarter Kickers an. Moderatoren waren Dominic Wimmer und Elmar Paulke, die für die passende Stimmung sorgten. Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur der Sport, sondern auch ein bewegender Abschied.

